MD: Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года, а затем перейти в «Интер Майами»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает возможность продления контракта с командой до лета 2024 года. Затем аргентинский форвард намерен перейти в клуб МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, в американском клубе 35-летний Месси может воссоединиться с бывшим партнёром по «Барселоне» Серхио Бускетсом, чей контракт с испанским клубом также истекает летом 2023 года. Бускетс, недавно завершивший карьеру в сборной Испании, хотел перейти в «Интер Майами» сразу же после истечения текущего контракта с «Барселоной».
Напомним, сегодня, 18 декабря, Месси и сборная Аргентины попробуют завоевать победу в чемпионате мира в финальном матче с командой Франции.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:27
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:15