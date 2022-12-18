MD: Месси готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года, а затем перейти в «Интер Майами»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает возможность продления контракта с командой до лета 2024 года. Затем аргентинский форвард намерен перейти в клуб МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в американском клубе 35-летний Месси может воссоединиться с бывшим партнёром по «Барселоне» Серхио Бускетсом, чей контракт с испанским клубом также истекает летом 2023 года. Бускетс, недавно завершивший карьеру в сборной Испании, хотел перейти в «Интер Майами» сразу же после истечения текущего контракта с «Барселоной».

Напомним, сегодня, 18 декабря, Месси и сборная Аргентины попробуют завоевать победу в чемпионате мира в финальном матче с командой Франции.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик: