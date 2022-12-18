Дмитрий Радченко: игроки Аргентины сделают всё, чтобы Лионель Месси стал чемпионом мира

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Конечно, Франция может два раза подряд выиграть чемпионат мира. Но игроки Аргентины сделают всё возможное, чтобы Месси стал чемпионом мира. Всё же для него это последний мундиаль.



Нужно думать, кто станет лучшим бомбардиром первенства: у Месси и Мбаппе по пять мячей — это тоже дуэль, которую мы можем увидеть. Думаю, будет очень непростой матч.



Мне кажется, Франция играет более уверенно финальные матчи — они уже становились чемпионами мира. Да и командные действия более слаженные. У Аргентины где-то молодость, самоотдача и мотивация. Но всё это не всегда решает в футболе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.