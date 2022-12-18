Бекхэм — о ЧМ-2022: я всегда был сторонником проведения турнира в середине сезона

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о проходящем в Катаре чемпионате мира.
«Видеть, как болельщики собираются вместе, видеть этот уровень футбола — это было потрясающе. Для меня было привилегией находиться здесь, ощущать волнение и веселье болельщиков.
Уровень футбола был невероятным. Я всегда был сторонником участия в чемпионате мира в середине сезона, потому что знал, что игроки будут свежими, а уровень физической подготовки и энергии будет выше», — приводит слова Бекхэма пресс-служба чемпионата мира на официальном сайте.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня на стадионе «Лусаил Айконик» состоится финальный матч, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины.
Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
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