Дэвид Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022 от сборной Франции

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира на стадии четвертьфинала. Англичане проиграли Франции (1:2).

«У этой сборной есть качество, игроки Англии обязательно перенесут этот опыт на следующий турнир. Болельщики поддерживают нас, будущее выглядит ярким. У нас есть много молодых игроков, которые извлекут уроки из этого и примут участие на Евро-2024 и следующем чемпионате мира», — приводит слова Бекхэма пресс-служба чемпионата мира в Катаре.

Обидчики англичан дошли до финала чемпионата мира, где сегодня, 18 декабря, сыграют с Аргентиной. Матч начнётся в 18:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик: