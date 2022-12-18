Каждый футболист сборной Франции заработает около € 400 тыс. в случае победы на ЧМ
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Появилась информация о призовых, которые получит сборная Франции от ФИФА, если выиграет ЧМ-2022.
В случае победы на мундиале сборная Франции получит € 40.2 млн. 30% этой суммы распределятся между игроками и персоналом сборной. Каждый футболист заработает около € 400 тыс. По итогам ЧМ-2018 эта сумма была меньше и составляла € 300 тыс.
Для игроков предусмотрен также бонус за имиджевые права. В 2018 году он составлял € 18 млн – € 35 тыс. евро за матч для игрока. Каждый футболист в итоге получил за победу € 545 тыс. и люксовые часы. На ЧМ-2022 выплаты за имиджевые права, скорее всего, будут меньше, сообщает L'Equipe.
В финальном матче чемпионата мира — 2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной.
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