Дембеле: для Месси важно выиграть кубок, но мы тоже хотим победить

Футболист сборной Франции Усман Дембеле поделился ожиданиями от финала чемпионата мира — 2022.

«Сборная Франции в финале. Мы сражаемся за страну, за команду, за тот путь, который прошли, за французский народ. Мы хотим, чтобы люди гордились нами. Для Месси победа была бы значимой, но мы тоже хотим победить. Думаю, каждый хотел бы выиграть чемпионат мира. У Месси действительно нет кубка, но мы представляем свою страну, и я надеюсь на хорошую игру и победу Франции», — сказал Дембеле на предматчевой пресс-конференции.

Усман Дембеле сыграет с Аргентиной в стартовом составе. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. Сборная Франции является действующим чемпионом мира: в финале ЧМ-2018 французы обыграли Хорватию со счётом 4:2.