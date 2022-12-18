Месси обойдёт Маттеуса по числу матчей на ЧМ, установив рекорд мундиалей
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попал в стартовый состав на финальный матч чемпионата мира — 2022, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции.
Таким образом, Месси примет участие в 26-й для себя игре на чемпионатах мира. Он обойдёт немецкого футболиста Лотара Маттеуса. На счету победителя ЧМ-1990 25 матчей на мундиалях за карьеру.
Финальный матч чемпионата мира начнётся в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лусаил Айконик». Аргентина и Франция вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию, а французы прошли Польшу, Англию и Марокко. Французы являются действующими чемпионами мира: они обыграли Хорватию в финале ЧМ-2018.
Новость по темеМаттеус: Месси — футболист тысячелетия
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