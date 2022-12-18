«Давайте возьмём третью звезду!» Зидан обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поддержал сборную Франции перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».

«Играть в финале чемпионата мира – это детская мечта.



Давайте возьмём третью звезду! Вперёд, Les Bleus!» – написал Зидан в социальной сети.

Напомним, на пути к решающему матчу сборная Франции в 1/8 финала обыграла команду Польши со счётом 3:1. В четвертьфинале французы одержали победу в матче с англичанами — 2:1. В полуфинальной встрече сборной Франции противостояла команда Марокко. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счётом 2:0.

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