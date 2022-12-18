«Давайте возьмём третью звезду!» Зидан обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
Поделиться
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поддержал сборную Франции перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года, в котором французы встретятся с национальной командой Аргентины. Игра состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».
«Играть в финале чемпионата мира – это детская мечта.
Давайте возьмём третью звезду! Вперёд, Les Bleus!» – написал Зидан в социальной сети.
Напомним, на пути к решающему матчу сборная Франции в 1/8 финала обыграла команду Польши со счётом 3:1. В четвертьфинале французы одержали победу в матче с англичанами — 2:1. В полуфинальной встрече сборной Франции противостояла команда Марокко. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счётом 2:0.
Видео: Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:56
-
16:43
-
16:26
-
16:10
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:32
-
15:30
-
15:27
-
15:19
-
15:09
-
14:59
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
Партнерский контент