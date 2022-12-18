Игроки «Брайтона» и «Астон Виллы» впервые представлены в финале чемпионата мира

Сегодня, 18 декабря, состоится финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Аргентины. Обе команды уже успели объявить стартовые составы на эту встречу. Как сообщает статистический портал Opta Sport, впервые английские «Астон Вилла» и «Брайтон» представят своих игроков в решающем матче мирового первенства.
Речь идёт о полузащитнике «чаек» Алексисе Мак Аллистере и голкипере бирмингемцев Эмилиано Мартинесе. Оба футболиста стабильно выступают в основном составе сборной Аргентины на этом турнире, и для них это первое участие в финале мундиаля.
Напомним, стартовый свисток решающего матча чемпионата мира прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- 18 декабря 2022
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