«Арсенал» хочет подписать Криштиану Роналду до конца сезона

Лондонский «Арсенал» присоединился к гонке за форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Sportskeeda.



Сообщается, что «канониры» — последний клуб, который претендует на звёздного нападающего. В лондонском клубе видят в Криштиану идеальную краткосрочную замену бразильскому форварду Габриэлу Жезусу, который из-за травмы выбыл на неопределённый срок.



Наставник лондонцев Микель Артета пытается лично уговорить португальца остаться в английском первенстве до конца сезона. «Канониры» не собираются повторять предложение «Аль-Нассра» из Саудовской Аравии, но считают, что могут договориться с игроком о переходе.



Ранее сообщалось, что «Аль-Насср» готов платить Роналду € 200 млн.

Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»