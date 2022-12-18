Эммануэль Макрон, Поль Погба и Златан Ибрагимович присутствуют на финале ЧМ-2022

Сегодня, 18 декабря, состоится финал чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. Посмотреть на решающий поединок турнира приехали президент Франции Эммануэль Макрон, а также полузащитник «Ювентуса» Поль Погба и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Аргентины на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы также выиграли свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» взяли верх над Польшей, Англией и Марокко.