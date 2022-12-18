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Состоялась церемония закрытия чемпионата мира — 2022

Состоялась церемония закрытия чемпионата мира — 2022
Церемония закрытия ЧМ-2022
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Перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре состоялась церемония закрытия турнира. ЧМ, который стартовал 20 ноября, завершается сегодня, 18 декабря.

В главном матче турнира встречаются сборные Аргентины и Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обе сборные по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.

Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом турнире в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.

Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году.

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