Льорис стал первым вратарём, который сыграл 20 матчей на чемпионатах мира

Голкипер сборной Франции Уго Льорис стал первым вратарём, который сыграл 20 матчей на чемпионатах мира. Об этом сообщил статистический порта Opta Sports.

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Именно эта встреча стала 20-й для голкипера Льориса на мировых первенствах. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.