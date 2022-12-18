Голкипер сборной Франции Уго Льорис стал первым вратарём, который сыграл 20 матчей на чемпионатах мира. Об этом сообщил статистический порта Opta Sports.
В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Именно эта встреча стала 20-й для голкипера Льориса на мировых первенствах. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.
- 18 декабря 2022
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