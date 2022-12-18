Аргентина — Франция: Уго Льорис получил травму на 9-й минуте, но смог продолжить встречу

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором в борьбе за золотые медали играют сборные Франции и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте встречи при исполнении стандарта голкипер Франции Уго Льорис получил травму в результате столкновения с защитником Аргентины Кристианом Ромеро. Какое-то время французский вратарь лежал на газоне, но затем встал и смог продолжить встречу.

Сборная Аргентины на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы также выиграли свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» одержали верх над Польшей, Англией и Марокко.