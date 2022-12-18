Аргентина — Франция: Месси открыл счёт с пенальти на 23-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Аргентинцы выигрывают со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти. Полузащитник Анхель Ди Мария ворвался в штрафную французов с левого фланга, где Усман Дембеле толкнул Анхеля. Месси уверенно пробил с 11-метровой отметки — 1:0.

Напомним, в полуфинале национальная команда Аргентины обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).