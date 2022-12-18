Лионель Месси вышел в лидеры лучших бомбардиров чемпионата мира
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Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором в борьбе за золотые медали играют сборные Франции и Аргентины. Нападающий латиноамериканской команды Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте и на данный момент является единоличным лидером списка лучших бомбардиров турнира.
Для аргентинского форварда это уже шестой гол по ходу данного турнира, четыре из которых были забиты с 11-метровой отметки. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе — в ворота Саудовской Аравии и Польши. На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии, Нидерландов и Хорватии.
Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучал в 18:00 мск.
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