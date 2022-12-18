Месси — первый игрок, забивавший на групповом этапе ЧМ и во всех матчах плей-офф

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси — первый игрок в истории, который сумел забить на групповом этапе чемпионата мира, а также во всех матчах плей-офф того же турнира, сообщает портал Opta.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча мундиаля в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом ЧМ в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: