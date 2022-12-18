Месси — первый игрок в истории, совершивший 20 голевых действий на чемпионатах мира

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором в борьбе за золотые медали играют сборные Франции и Аргентины. Нападающий латиноамериканской команды Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. Как сообщает статистический портал Opta Sport, аргентинец стал первым игроком в истории, кто сумел совершить более 20 результативных действий на планетарных первенствах.
Всего на счету Месси 12 голов и восемь результативных передач. По ходу этого турнира Лионель смог забить уже шесть мячей и отдать три голевых паса. Также Месси сумел отличиться во всех матчах плей-офф первенства в Катаре.
Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре. Стартовый свисток главного судьи матча Шимона Марциняка прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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