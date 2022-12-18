Только один игрок забивал в финале ЧМ в более зрелом возрасте, чем Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в финальном матче чемпионата мира с Францией, реализовав пенальти, в возрасте 35 лет и 177 дней. Лишь швед Нильс Лидхольм (35 лет 264 дня) забил в финале турнира в более зрелом возрасте, он стал автором одного из мячей в матче с Бразилией (2:5).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом мундиале в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси: