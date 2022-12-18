Аргентина — Франция: французы совершили двойную замену на 41-й минуте встречи

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором в борьбе за золотые медали играют сборные Франции и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток главного арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте французская команда уступала 0:2, в связи с чем главный тренер Дидье Дешам решил сделать двойную замену. С поля ушли нападающие Усман Дембеле и Оливье Жиру — вместо них вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.
Сборная Аргентины на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы также выиграли свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» одержали верх над Польшей, Англией и Марокко.
- 18 декабря 2022
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