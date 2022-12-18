Сборная Франции не нанесла ни одного удара по воротам Аргентины в первом тайме финала ЧМ

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором в борьбе за золотые медали играют сборные Франции и Аргентины. По ходу первого тайма латиноамериканская команда полностью доминирует на поле и ведёт со счётом 2:0. Французы же, в свою очередь, не смогли нанести ни одного удара по воротам соперника.

Аргентинская команда уже с самых первых минут завладела преимуществом, благодаря чему открыла счёт на 23-й минуте — отличился Лионель Месси с пенальти. На 36-й минуте аргентинцы смогли укрепить своё преимущество после красивой комбинационной контратаки — гол забил Анхель Ди Мария после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.

Чтобы повлиять на ход матча, главный тренер Франции Дидье Дешам уже на 41-й минуте сделал двойную замену — с поля ушли Усман Дембеле и Оливье Жиру, а вместо них вышли Рандаль Коло Муани и Маркус Тюрам.