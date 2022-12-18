Сборная Франции стала первой командой, которая завершила первый тайм финала ЧМ без ударов
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Завершился первый тайм финального матча чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Французы в первой половине не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Таким образом, они стали первой командой в истории чемпионатов мира с 1966 года, которая не пробила по воротам в первом тайме финального матча. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.
Кроме того, французы не смогли пробить по воротам в первом тайме впервые во всех своих матчах чемпионата мира с 1966 года.
Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Аргентинцы выигрывают после первого тайма со счётом 2:0. Отличились Лионель Месси (с пенальти) и Анхель Ди Мария.
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