Дидье Дешам прокомментировал итог первого тайма финала ЧМ между Францией и Аргентиной
Поделиться
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат первой половины финального матча чемпионата мира, по итогу которого его команда уступает Аргентине со счётом 0:2.
«Мы совершенно не проявили себя в первой половине встречи. Мы ожидали, что они будут интенсивны. У нас же не было ни правильного отношения к матчу, ни правильной реакции на пропущенные мячи. Потребуется много усилий, чтобы побеспокоить их и вернуться в игру. Они действительно «играют» в финале чемпионата мира», — приводит слова Дешама Get French Football News.
Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:19
-
20:17
-
20:13
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:07
-
18:57
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:36
Партнерский контент