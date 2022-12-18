Дидье Дешам прокомментировал итог первого тайма финала ЧМ между Францией и Аргентиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат первой половины финального матча чемпионата мира, по итогу которого его команда уступает Аргентине со счётом 0:2.

«Мы совершенно не проявили себя в первой половине встречи. Мы ожидали, что они будут интенсивны. У нас же не было ни правильного отношения к матчу, ни правильной реакции на пропущенные мячи. Потребуется много усилий, чтобы побеспокоить их и вернуться в игру. Они действительно «играют» в финале чемпионата мира», — приводит слова Дешама Get French Football News.

Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.