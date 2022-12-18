Анхель Ди Мария провёл последний матч за сборную Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария провёл последний матч за национальную команду. Он забил второй гол своей команды в финальном матче чемпионата мира с Францией и был заменён на 64-й минуте встречи. Ранее игрок объявил о завершении карьеры в сборной после турнира в Катаре.

Финал чемпионата мира проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, впереди Аргентина — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом ЧМ в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.