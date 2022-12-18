Аргентина — Франция: Мбаппе отыграл один мяч с пенальти на 80-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Аргентинцы выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 80-й минуте матча нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил с 11-метровой отметки. Коло Муани ворвался в штрафную аргентинцев, и Отаменди завалил соперника. Мбаппе сильно пробил в левый от себя угол — 2:2.

Ранее, на 23-й минуте встречи, в составе сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился Анхель Ди Мария.



Напомним, в полуфинале национальная команда Аргентины обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).