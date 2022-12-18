Килиан Мбаппе вышел в лидеры лучших бомбардиров чемпионата мира

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Франции и Аргентины. По ходу встречи французы уступали 0:2, но нападающий Килиан Мбаппе сумел забить два гола за две минуты и стать единоличным лидером в списке бомбардиров турнира.

Теперь у Мбаппе семь мячей в семи встречах чемпионата. Ранее французский форвард забивал в ворота Австралии (4:1), и дважды он отличился в ворота Дании (2:1), Польши (2:1) и, соответственно, Аргентины.

На пути к финалу сборная Франции выиграла свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» одержали верх над Польшей, Англией и Марокко.

Беспорядки на улицах Парижа после победы Франции: