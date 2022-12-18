Фото: реакция Эммануэля Макрона на дубль Мбаппе в матче с Аргентиной

Президент Франции Эммануэль Макрон ярко отреагировал на дубль форварда «трёхцветных» Килиана Мбаппе в концовке матча с Аргентиной. Эти голы позволили французам сравнять счёт в матче.

Реакция Макрона на дубль Мбаппе

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом турнире в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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