Фото: реакция Месси после второго забитого мяча Мбаппе

Сегодня, 18 декабря, проходит финальный матч чемпионата мира по футболу. Долгое время Аргентина вела со счётом 2:0, однако на 80-й и 81-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сумел забить по мячу и сравнять счёт в этой встрече. Аргентинский капитан Лионель Месси не смог сдержать разочарования после такого резкого поворота в этой встрече.
Аргентинцы забили оба своих гола в первом тайме. На 23-й минуте отличился Месси с пенальти, а на 36-й – Анхель Ди Мария после точного паса Алексиса Мак Аллистера.
Сборная Аргентины на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию. Французы также выиграли свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» одержали верх над Польшей, Англией и Марокко.
- 18 декабря 2022
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