Аргентина — Франция: основное время завершилось вничью — 2:2

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Основное время завершилось вничью — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первой половине матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария.



Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса — 2:2.

Команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут.

Выиграй игровую футболку Лионеля Месси! Розыгрыш в «Телеграме»!