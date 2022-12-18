Илон Маск посетил финальный матч чемпионата мира — 2022

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск присутствует на финальном матче чемпионата мира — 2022, в котором встречаются национальные команды Аргентины и Франции.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первой половине матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария.



Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса — 2:2.



Команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут.