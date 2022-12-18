Франция забила Аргентине двумя первыми ударами в створ

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Счёт в матче — 2:2. Подопечные Дидье Дешама забили свои два гола двумя первыми ударами в створ.
На 80-й минуте матча нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил с 11-метровой отметки. Коло Муани ворвался в штрафную аргентинцев, и Отаменди завалил соперника. Мбаппе сильно пробил в левый от себя угол — 1:2. Ещё через две минуты Мбаппе оформил дубль.
Стоит отметить, что свой первый удар в сторону ворот французы нанесли только на 70-й минуте.
Ранее, на 23-й минуте встречи, в составе аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился Анхель Ди Мария.
Напомним, в полуфинале национальная команда Аргентины обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0, а французы одержали победу в матче с командой Марокко (2:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 18 декабря 2022
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:29
-
20:19
-
20:17
-
20:13
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:56
-
19:49
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:37
-
19:29
-
19:25
-
19:08
-
19:07
-
18:57
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:37