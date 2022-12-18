Фото: жест Дешама в сторону скамейки Аргентины после второго гола Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам жестом показал скамейке сборной Аргентины молчать после второго гола Килиана Мбаппе, который позволил его команде сравнять счёт.

Дидье Дешам

В экстра-тайме Аргентина вновь вышла вперёд — 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом турнире в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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