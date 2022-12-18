Килиан Мбаппе догнал Лионеля Месси и Пеле по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который в финале чемпионата мира с Аргентиной оформил хет-трик, догнал аргентинца Лионеля Месси и бразильца Пеле по голам на чемпионатах мира. На счету этих футболистов по 12 мячей на мировых первенствах.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча первенства планеты в Катаре.



Франция и Аргентина по два раза выигрывали титул чемпионов мира. Также двукратным победителем турнира является Уругвай. Рекордсменом по этому показателю является команда Бразилии, на счету которой пять побед. По четыре титула на счету Германии и Италии.



Французы могут защитить титул, который они добыли на прошлом ЧМ в России. Тогда «трёхцветные» в финале обыграли сборную Хорватии со счётом 4:2.



Аргентинцы свой последний на данный момент титул чемпионов мира завоевали в 1986 году. Тогда южноамериканская команда обыграла сборную ФРГ со счётом 3:2.

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