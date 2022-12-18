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Мбаппе забил больше всех голов в финалах чемпионатов мира по футболу

Мбаппе забил больше всех голов в финалах чемпионатов мира по футболу
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Сегодня, 18 декабря, проходит финал чемпионата мира. По ходу встречи французский нападающий Килиан Мбаппе сделал хет-трик, и, как сообщает Sqawka, форвард стал игроком с наибольшим количеством голов в финалах чемпионатов мира.

Два мяча Мбаппе забил с 11-метровой отметки, а один с игры после передачи Маркуса Тюрама. Мбаппе дважды сравнивал счёт в матче, когда его команда уступала по ходу встречи. Теперь на счету Мбаппе восемь голов за весь турнир в Катаре.

На пути к финалу французская сборная выиграла свою группу, оказавшись выше Австралии, Туниса и Дании. В матчах на выбывание «трёхцветные» одержали верх над сборными Польши, Англии и Марокко.

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