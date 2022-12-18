Аргентина — Франция: команды определят чемпиона мира в серии пенальти

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречаются сборные Аргентины и Франции. Команды играют на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). Основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первой половине основного времени матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.
Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.
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