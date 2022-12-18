Вратарь Аргентины Мартинес получил жёлтую карточку во время серии пенальти финала ЧМ-2022

Закончился финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2. Во время серии пенальти голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил жёлтую карточку.
В первой половине основного времени матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.
Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.
В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.
- 18 декабря 2022
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