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Лионель Месси впервые стал чемпионом мира

Лионель Месси впервые стал чемпионом мира
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции.

Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.

Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.

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Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:

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