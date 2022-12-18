Лионель Месси признан лучшим игроком финала чемпионата мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира с Францией. Основное время завершилось вничью — 2:2, в экстра-тайме команды обменялись голами, в серии пенальти южноамериканцы были сильнее.
Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам.
Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.
Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси:
- 18 декабря 2022
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