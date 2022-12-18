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Килиан Мбаппе заплакал на скамейке запасных после проигранного финала чемпионата мира

Килиан Мбаппе заплакал на скамейке запасных после проигранного финала чемпионата мира
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Сегодня, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти и стала обладателем Кубка мира. После завершения встречи французский нападающий Килиан Мбаппе сел на скамейку запасных и заплакал, закрывшись своей футболкой.

По ходу встречи Аргентина дважды вела в счёте, но именно Мбаппе своим хет-триком сумел оставить сборную Франции в игре. В серии послематчевых пенальти Мбаппе также реализовал свой 11-метровый удар, однако его партнёры оказались не так точны, и французы уступили со счётом 2:4.

Мбаппе сумел стать лучшим бомбардиром турнира, отличившись в семи встречах восемь раз. Кроме трёх голов в ворота Аргентины, Килиан забил по два мяча Дании и Польше, а также один гол в ворота Австралии.

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