Мартинес и президент Франции успокаивали Мбаппе после финала ЧМ

Сегодня, 18 декабря, состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти и стала обладателем Кубка мира. После завершения встречи французского нападающего Киллиана Мбаппе успокаивали президент Франции Эммануэль Макрон и вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес.
По ходу встречи Аргентина дважды вела в счёте, но именно Мбаппе своим хет-триком сумел оставить сборную Франции в игре. В серии послематчевых пенальти Мбаппе также реализовал свой 11-метровый удар, однако его партнёры оказались не так точны, и французы уступили со счётом 2:4.
Мбаппе сумел стать лучшим бомбардиром турнира, отличившись в семи встречах восемь раз. Кроме трёх голов в ворота Аргентины, Килиан забил по два мяча Дании и Польше, а также один гол в ворота Австралии.
- 18 декабря 2022
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