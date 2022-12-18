Эмилиано Мартинес: я был спокоен перед серией пенальти

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался после финального матча чемпионата мира, в котором его команда обыграла французов в серии пенальти.

«Это был матч, в котором мы страдали. Казалось, что наша команда контролирует ситуацию, но соперник вернулся в игру. Это был сложный матч, нам выпала судьба команды, которая должна страдать. Мы повели 3:2, но у них появился шанс забить пенальти, они сделали это. В концовке соперник также имел шанс забить, но я сумел отбить мяч ногой. Моя мечта исполнилась, у меня нет слов.

Я был спокоен перед серией пенальти, всегда говорю партнёрам, чтобы в эти моменты они сохраняли спокойствие. Посвящаю эту победу моей семье, я рано уехал в Англию, эта победа также из-за этого», — приводит слова голкипера RMC Sport.

Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре: