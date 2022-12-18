Эмилиано Мартинес: я был спокоен перед серией пенальти

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался после финального матча чемпионата мира, в котором его команда обыграла французов в серии пенальти.
«Это был матч, в котором мы страдали. Казалось, что наша команда контролирует ситуацию, но соперник вернулся в игру. Это был сложный матч, нам выпала судьба команды, которая должна страдать. Мы повели 3:2, но у них появился шанс забить пенальти, они сделали это. В концовке соперник также имел шанс забить, но я сумел отбить мяч ногой. Моя мечта исполнилась, у меня нет слов.
Я был спокоен перед серией пенальти, всегда говорю партнёрам, чтобы в эти моменты они сохраняли спокойствие. Посвящаю эту победу моей семье, я рано уехал в Англию, эта победа также из-за этого», — приводит слова голкипера RMC Sport.
Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре:
- 18 декабря 2022
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:18
-
21:13
-
21:13