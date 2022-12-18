Канчельскис: Аргентина — Франция — один из лучших финалов ЧМ, который видел в своей жизни

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.
«Замечательный и отличный финал чемпионата мира! Это один из лучших финалов ЧМ, который я видел в своей жизни. Шесть голов и драматические пенальти… Игра смотрелась. Лично я болел за Аргентину — они и победили. Я считаю, что аргентинцы заслуженно переиграли Францию. В первом тайме полностью переиграли соперника. Французы включились во втором тайме, но были маленькие ошибки. С другой стороны, без ошибок не бывает футбола.
Думал, что французы в дополнительное время дожмут. Оказалось, что аргентинцы нашли в себе силы… Думаю, что день отдыха сказался. Французы были не такие свежие, как раньше. Дело дошло до серии пенальти — здесь уже чисто психологически аргентинцы были лучше готовы, чем французы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 18 декабря 2022
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