Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Федун: Месси теперь точно гений футбола. Король Аргентины

Леонид Федун: Месси теперь точно гений футбола. Король Аргентины
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси после победы южноамериканцев в финале чемпионата мира с Францией.

«Месси — король сборной Аргентины, которая смогла очень хорошо провести финал. Месси теперь точно гений футбола. Он получил всё, что должен был получить. Шёл к титулу чемпиона мира всю жизнь — и наконец достиг своей цели!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.

Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.

После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира! После такого финала у нас нет слов для заголовка. Аргентина с Месси – чемпионы мира!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022