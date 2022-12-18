Леонид Федун: Месси теперь точно гений футбола. Король Аргентины

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси после победы южноамериканцев в финале чемпионата мира с Францией.
«Месси — король сборной Аргентины, которая смогла очень хорошо провести финал. Месси теперь точно гений футбола. Он получил всё, что должен был получить. Шёл к титулу чемпиона мира всю жизнь — и наконец достиг своей цели!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. Для игрока «ПСЖ» это мировое первенство стало пятым в карьере. Ближе всего к трофею Месси был в 2014 году, но Аргентина в финале уступила немцам. Сегодня, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.
Лионель Месси – семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.
- 18 декабря 2022
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