Фото: Месси празднует с детьми победу на чемпионате мира

Лидер и капитан национальной команды Аргентины по футболу Лионель Месси отпраздновал победу в финале чемпионата мира — 2022 вместе со своими детьми.

Аргентинцы встречались со французами и одержали победу в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами.

Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.



На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.



В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.