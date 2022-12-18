Фото: Месси празднует с детьми победу на чемпионате мира

Лидер и капитан национальной команды Аргентины по футболу Лионель Месси отпраздновал победу в финале чемпионата мира — 2022 вместе со своими детьми.
Аргентинцы встречались со французами и одержали победу в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 2:2. В дополнительное время команды вновь обменялись голами.
Напомним, аргентинцы открыли счёт в матче, на 23-й минуте лидер команды Лионель Месси реализовал пенальти. На 36-й минуте Анхель Ди Мария закрепил преимущество Аргентины, забив после точной передачи Алексиса Мак Аллистера.
На 80-й минуте лидер сборной Франции Килиан Мбаппе сократил отставание, реализовав 11-метровый, после чего, уже спустя минуту, сравнял счёт после передачи Маркуса Тюрама.
В дополнительное время вновь отличились Месси и Мбаппе, после чего команды перешли к серии пенальти, где точнее оказалась сборная Аргентины. Решающий удар нанёс защитник Гонсало Монтьель.
- 18 декабря 2022
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