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На ЧМ-2022 было забито 172 гола — это новый рекорд мировых первенств

На ЧМ-2022 было забито 172 гола — это новый рекорд мировых первенств
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Завершился чемпионат мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре. Всего на турнире было забито 172 гола. Этот показатель стал рекордным для первенств планеты. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Отмечается, что на чемпионатах мира 1998 и 2014 годов было забито по 171 голу.

Чемпионом мира 2022 года стала сборная Аргентины. Аргентинцы на групповом этапе обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0. В финале аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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