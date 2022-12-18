21-летний полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах нынешнего турнира игрок забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Сборная Аргентины, которая обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре, завоевала свой третий титул на мировых первенствах.
Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.
Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.
Игроки сборной Аргентины спели песню, оскорбляющую англичан:
- 18 декабря 2022
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:57
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:31
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:18
-
21:13
-
21:13