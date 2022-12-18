Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём чемпионата мира 2022 года

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером чемпионата мира 2022 года, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мартинес провёл все семь матчей на мировом первенстве.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года. Аргентинцы на групповом этапе обошли команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0. В финале аргентинцы в серии пенальти оказались сильнее сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти).