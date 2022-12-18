Массимо Каррера: Аргентина — Франция — лучший финал за всю историю чемпионатов мира

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о финальном матче чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3.



«Аргентина — Франция — лучший финал за всю историю чемпионатов мира. Месси — король!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На пути к решающему матчу в 1/8 финала сборная Аргентины обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальном матче южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но проиграли в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.