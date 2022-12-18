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Фото: грустный Мбаппе проходит с «Золотой бутсой» мимо Кубка мира

Фото: грустный Мбаппе проходит с «Золотой бутсой» мимо Кубка мира
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Закончился финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2. После матча форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром турнира, был запечатлён на фоне Кубка мира.

В первой половине основного времени матча, на 23-й минуте, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария с передачи Алексиса Мак Аллистера.

Во втором тайме два мяча забил Килиан Мбаппе. Сначала, на 80-й минуте, он реализовал пенальти, а уже через минуту точно пробил в дальний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

В дополнительное время Месси забил третий гол своей команды на 109-й минуте. На 118-й минуте встречи Мбаппе сравнял счёт, реализовав пенальти.

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