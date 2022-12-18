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Вратарь сборной Аргентины показал неприличный жест на церемонии награждения

Вратарь сборной Аргентины показал неприличный жест на церемонии награждения
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Сегодня, 18 декабря, завершился чемпионат мира по футболу, в котором победителем оказалась сборная Аргентины. После финала лучшим голкипером турнира был признан вратарь латиноамериканской команды Эмилиано Мартинес, который после получения «Золотой перчатки» изобразил неприличный жест, подставив награду к своему паху.

По ходу встречи Мартинес помог своей команде в двух послематчевых сериях на стадии плей-офф — в 1/4 финала с Нидерландами и в финале с Францией. Также по ходу турнира Эмилиано сделал несколько важных сейвов после ударов соперника.

Сборная Аргентины на пути к финалу турнира выиграла свою группу, опередив Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. На стадии плей-офф команда прошла Австралию, Нидерланды и Хорватию.

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